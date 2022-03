Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró en la Mañanera el presunto escándalo que envuelve al general Felipe Ángeles quien es señalado por haber sido fusilado por un Consejo de Guerra tras ser acusado del delito de rebelión.

Lo anterior luego de un tuit que hizo el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Valadés Ríos, quien también fue procurador en el sexenio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, donde cuestionó la honorabilidad del militar cuyo nombre lleva el recién inaugurado Aeropuerto de Santa Lucía.

“El Gral. Felipe Ángeles fue sentenciado por el delito de rebelión por un Consejo de Guerra, y fusilado. Jurídicamente es cuestionable que se le rindan honores militares sin que se le declare inocente en forma póstuma. El Ejército mexicano nunca ha jugado con la ley”.

Al respecto, el titular del Ejecutivo Federal destacó que el general Felipe Ángeles fue un destacado militar y si algo simboliza es la lealtad como personal castrense y hacia el presidente Francisco I. Madero. Asimismo, dijo que el destino que enfrentó al ser fusilado fue parecido a lo que sucedió con Miguel Hidalgo y José María Morelos.

“Felipe Ángeles enjuiciado y fusilado como Hidalgo también, y Morelos. (A sus detractores) El conservadurismo los obnubila, los nubla, no hay que enojarnos aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría, respirar profundo”, aseveró el mandatario.

Sobre el tuit publicado por el abogado Diego Valadés, sobre el nombramiento del general para llamar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), López Obrador señaló que “no es solo como lo plantea el abogado, no es un asunto jurídico, sino “una reivindicación histórica a un destacado dirigente militar”.

López Obrador reconoció que Felipe Ángeles enfrentó el juicio histórico, y recomendó que la gente lea el libro de Adolfo Gilly sobre el general Felipe Ángeles titulado: Felipe Ángeles, el estratega. “Un trabajo extraordinario”, indicó el mandatario.

Responden al tuit de Diego Valadés

La Cónsul de México en Estambul, Turquía, la periodista y escritora Isabel Arvide Limón, fue una de las personas en responder a la publicación de Diego Valadés. Señaló que Felipe Ángeles no fue sentenciado sino asesinado por un espurio Consejo de Guerra orquestado por Venustiano Carranza, aun cuando el general ya había sido expulsado del Ejército.

“No fue ‘sentenciado’, fue asesinado. El ‘Consejo de Guerra’ fue espurio e ilegal porque a Felipe Ángeles se le expulsó y degradó del Ejército años antes, por órdenes de Carranza. Al no ser militar no debió ser juzgado como tal. Me sorprende tu falta de información estimado Diego”.

Fuente: El Heraldo