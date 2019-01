AMLO desmiente presunta investigación por corrupción en NAICM

“La Policía Federal Preventiva no presentó ninguna denuncia por corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto”, reiteró el presidente.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una denuncia de la Policía Federal por supuestos desvíos en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

“No es cierto que la policía haya presentado una denuncia por corrupción” en la construcción de la terminal aérea, como fue publicado en un diario este lunes, dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Se trata de la información que publicó El Universal sobre una supuesta denuncia que presentó la PF por el presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de recursos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto.

López Obrador indicó que dicha información no tiene fundamento, pero no culpó al diario que dio a conocerla, pues consideró que no hay “mala fe” en dicho periódico.

“Pensamos que el diario fue sorprendido”, por lo que hablarán con su director para darle toda la información.

