“AMLO destruyó al país en un mes”, ataca Osorio Chong

México.- El coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que su partido no ha formado ningún acuerdo con otros partidos de oposición para estar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, mencionó que sí se manifestarán en contra de todo aquello con lo que no estén de acuerdo, por ejemplo, lo que vaya en contra de los derechos humanos, pues, según él, están del lado de la gente.

En el marco del 104 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, indicó que desde un inicio los priistas acordaron mostrar su inconformidad en lo que no les parezca: “lo que sirva se apoyará y respaldará, lo hemos venido haciendo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”.

Por otro lado, el senador aseguró que es más fácil estar en campaña y acusar al gobierno que está en el poder, en este caso el gobierno pasado de EPN, donde Chong figuraba como secretario de Gobernación, que el estar comandando en forma al país.

“Les dije, era bien fácil estar en la campaña y decir, acusar al gobierno en turno. Ahora parece que no se asumen como gobierno, pero se les acabó el discurso fácil de decir que todo hacia atrás estaba mal. Ahora ellos tienen que tomar sus decisiones, y ojalá, por el bien del país, tomen las mejores”, afirmó.

A su vez, señaló que ahora AMLO tendrá que asumir mucho de lo que sucede en el país, sobre todo con lo acontecido en su primer mes de gobierno: “Se les acabo el discurso fácil de decir que todo estaba mal, ahora son gobierno y se les acabaron los pretextos, ya no pueden seguir viendo hacia atrás, ahora deben asumir su responsabilidad y miren que deben asumir mucho, lo que ya en solo un mes el saldo que están dejando en todos los indicadores, no me refiero solo a seguridad”, dijo.

Por último, Osorio Chong deseó que el gobierno del actual presidente quiera reencauzar el camino.