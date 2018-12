AMLO exige a cuerpos de seguridad que ya no caigan en la corrupción

México. Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los cuerpos de seguridad a no caer en la corrupción y señaló que la coordinación y la perseverancia serán algunos de los puntos a favor en la nueva estrategia de seguridad para el país.

Al encabezar el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, detalló que el trabajo coordinado “va a significar un punto a favor de nuestra estrategia, de nuestro propósito de garantizar la paz, el que trabajemos juntos, ya en esto llevamos ganancia, el que trabajemos de manera coordinada”.

Abundó que junto con la coordinación, a diferencia de otras administraciones, la perseverancia representará otro punto favor del nuevo programa, ya que la responsabilidad de hacer frente a la inseguridad se atenderá a diario, por la mañana, en la reunión con el gabinete de seguridad que él encabezará.

Agregó que esta administración pondrá énfasis en atender la seguridad pública para proteger a los ciudadanos, por lo que dentro de esta nueva estrategia se está solicitando al Congreso las modificaciones necesarias a la Constitución para poder crear la Guardia Nacional, “y que con elementos del Ejército, la Marina y de la Policía Federal, se constituya esta corporación que va a depender de la Secretaría de la Defensa para garantizar la paz y la tranquilidad”.

López Obrador pidió a los asistentes al evento en el Colegio Militar, que “no permitan la corrupción, cero corrupción, cero impunidad; el problema que ha existido es que no se ha sabido pintar la raya, no se ha marcado la frontera entre autoridad y delincuencia, y tiene que haber esa frontera: una cosa es la delincuencia, la ilegalidad, y otra es la autoridad, ya cuando no existe frontera, cuando hay contubernios, hay asociación delictuosa, y ya no se garantiza nada”.