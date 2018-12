AMLO firma decreto para bajar IVA y subir salarios en frontera norte

México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) indicaron que en seis años que fue jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera administró casi 183 mil millones de pesos excedentes de los ejercicios presupuestales de manera discrecional.

“El Jefe de Gobierno en el periodo 2012-2018 dispuso, en la más absoluta discrecionalidad, de 183 mil millones de pesos en valor nominal. Recursos que se dejaron de invertir en las necesidades más apremiantes de esta Ciudad.”

Así se detalló al presentarse y aprobarse un paquete de reformas en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de recursos.

En el diagnóstico sobre los excedentes que se generaron en la administración de Mancera, se detalla que se dejó de invertir en transporte público, agua, infraestructura urbana, salud, educación y demás.

Antes ello, señalaron los panistas la presente “iniciativa tiene como propósito modificar el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para establecer fines específicos a los recursos excedentes”.

La contemplaba que los recursos no calculados ya no fueran asignados por el titular del Gobierno, como lo planteaba el Artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, sino que se enviaran en porcentajes a diferentes entes de la Administración pública.

El PAN dice en su reforma que en caso de que en el ejercicio fiscal se generen ingresos excedentes, se destine un 40 por ciento a las alcaldías, 30 por ciento a infraestructura pública, 20 por ciento al pago del saldo neto de la deuda y el 10 por ciento restante a escuelas.

No obstante, el informe que elaboraron las comisiones dictaminadoras para incluir la reforma consideró parcialmente las propuestas del PAN y no retiró esas facultades al jefe de Gobierno porque, dicen, no se tiene certeza de que el titular haya malversado los recursos.