Chilpancingo, Guerrero.- En México hay problemas de violencia y seguridad pero son focalizados, y “afortunadamente hay paz y gobernabilidad”, afirmó este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inauguró en la capital de Guerrero un cuartel de la Guardia Nacional. Este fin de semana viaja por la entidad sin guardaespaldas ni automóviles blindados, subrayó.

Acompañado de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; y los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafaél Ojeda, así como del gobernador Héctor Astudillo, y de integrantes del gobierno federal y del gabinete de Seguridad, el presidente celebró que en Guerrero, en materia de seguridad se esté avanzando.

No significa, dijo, que sea ahora una sociedad perfecta y reconoció que hay problemas aún, pero se han logrado reducir los delitos, principalmente los homicidios, por lo que el estado ya no está en los primeros lugares en este renglón.

En las pasada elecciones, apuntó, no hubo violencia y se llevaron elecciones en paz. “Esto lo digo porque nuestros adversarios apostaban a que iba a haber enfrentamientos, que iba a haber violencia generalizada. Llegaron a decir que era incontrolable el 35 por ciento del territorio nacional, dominado por completo por la delincuencia. Pues no. Claro qué hay problema muy focalizados, pero no es una situación generalizada”.