“AMLO lleva 115 muertos por meterse con huachicoleros”, ventila Fox

Se reconoció que desde hace más de 15 año la Profeco no hace revisión de las estaciones de servicio de combustible.

México. Notimex.- El titular de de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield, informó que funcionarios de esa dependencia certifican que gasolineras cerradas efectivamente no tengan combustible, para que no se especule con el producto y porque desde hace 15 años no se verifican.

Al comparecer ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el procurador afirmó que desde hace más de 15 años los delegados de la Profeco no intervienen en la verificación de estaciones de servicio ni en el tema de combustibles.

Además, del mes de diciembre a la fecha, se han cambiado al 100 por ciento de los verificadores centralizados de combustibles, por lo que en estos momentos se ha hecho a través de funcionarios especiales habilitados, “solamente para constatar que las gasolineras cerradas tengan sus tanques sin combustible, que no estén cerrando para especular con él”.

Sobre las facultades de Profeco en las verificaciones, Sheffield Padilla dijo que el tema de las verificaciones le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que ya lo está haciendo de manera pública desde hace dos años a través de la APP, que se llama GasoApp.

“Nosotros en Profeco tomamos esa misma información y la verificamos en campo, porque el proceso de la CRE es electrónico, y nosotros hacemos una verificación en campo; hemos encontrado menos de cuatro por ciento de casos en los que no hay concurrencia.

“Y las variaciones son de uno a dos centavos por litro, no es significativo. Estamos haciendo el balance semanal en el Quién es Quién en los Precios”, detalló el funcionario.

En ese sentido, la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, refirió que la semana pasada se relanzó en los medios la aplicación que ayudará al usuario a que a la hora de que cargue combustible pueda denunciar abusos y precios.

Durante la crisis, en lo personal, sí tenía miedo de que se fuera a disparar el precio de las gasolinas más allá. Es lógico que, por ejemplo, Jalisco presentó el precio más alto porque no había, obedece a la oferta y la demanda, porque nos estaba costando más trabajo llevar la distribución hasta allá. Y bueno, se fue a 20 pesos”, señaló.