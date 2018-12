AMLO manda a serenarse a expresidentes que lo critican

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ex presidentes molestos por las políticas que planea implementar, que “se serenen y se tranquilicen”, pues por el contrario, “deberían estar avergonzados” por los servicios públicos de mala calidad que le heredaron.

Luego de que el ex presidente Vicente Fox criticó el anuncio de López Obrador de desaparecer el Seguro Popular y lo retara a un debate público, el Presidente consideró que los anteriores programas en este rubro no garantizaron el acceso de los ciudadanos al sistema de salud.

“Hay quienes no están de acuerdo pero deberían estar avergonzados de lo que hicieron, de haber heredado un sistema de salud que no garantiza el acceso a los ciudadanos como lo establece la constitución”.

López Obrador señaló que están inconformes porque este gobierno comenzó a acabar con los abusos y la costumbre de los anteriores gobiernos a ensimismarse.

“Hay quienes están molestos porque ya no va a haber las pensiones a ex presidentes, tenían como 80 elementos a su servicio y un ex presidente que solo hasta diciembre va a ganar el doble de lo que yo voy a recibir, a partir del próximo año ya no y por eso están molestos, pero no es conmigo, ¡es con la ley!, que se serenen, que se tranquilicen”.

“El Presidente acusó que el problema es que “vivían ensimismados, se creen merecerlo todo, hasta van a la iglesia el domingo y olvidan los mandamientos, ¿en dónde queda el amor al prójimo?”.