México.- Otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó su propia palabra y volvió a salir en defensa de Félix Salgado por sexta vez. El hombre que dice que no le gusta mentir, usa el poder del Estado para defender a un presunto agresor sexual al que con falacias pretende imponer como gobernador de Guerrero, tirando línea a un servil Tribunal Electoral y atacando a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), una institución del Estado Mexicano.

López Obrador es un demócrata vergonzante. Bien dicen que el poder vuelve imbéciles a todos y este político tabasqueño no es la excepción. Para empezar es un mentiroso irremediable. Primero, olvida que aparte de la corrupción, lo que más ha dañado a los mexicanos es la mentira y la manipulación.

Seis veces dijo que ya no hablaría desde su púlpito mañanero del tema del candidato de Morena acusado de violación. Todas esas veces faltó a su palabra. También afirmó que no se metería en la elección y tiene medio cuerpo adentro.

Es tan grave su intromisión que hasta línea le tiró al Magistrado Billetes, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un tipo corrupto que sin rubor salió a defender al “Toro sin Cerca” desde su cuenta de twitter. Le ordenó mandar hacer encuestas para justificar que el pueblo quiere a Félix y que una encuesta está por encima de la ley electoral.

Durante años, López Obrador estuvo en contra de las encuestas, sobre todo, cuando esas encuestas lo ponían por debajo de los candidatos del PRI. Una década pasó desacreditando las encuestas porque estaban cuchareadas, porque estaban manipuladas y porque no eran la voz del pueblo, ahora que ya es presidente, su idea de las encuestas es otra, ahora representan la voz del pueblo. Joder de tipo.

En el tema de Félix Salgado, AMLO pasó de ser pejecito a lagarto vulgar, fue una mutación súbita. Sin ningún rubor todo lo mentiroso y manipulador que trata de ocultar, salió a flote. Con razón se identifica mucho con Salgado. Son espejo, solo que uno es más mujeriego que otro.

AMLO miente cuando afirma que la acusación de presunta violación contra Félix Salgado es falsa y que es por las campañas electorales. Hasta el momento ninguna sala penal ha dicho que la acusación contenida en una carpeta de investigación del Poder Judicial de Guerrero sea falsa. Así que el presidente es un mentiroso vulgar, ahora que si sabe algo que el pueblo no sepa y lo usa a su favor, a eso se llama manipulación.

Miente cuando afirma que Félix Salgado es un luchador de la democracia. Si haber vendido dos veces Acapulco al crimen organizado y dejar el mayor reguero de muertes de su historia, es luchar por la democracia, está bien, se lo pasamos. ¿Qué el presidente demócrata diga qué democracia ha defendido Félix en los últimos 20 años? La democracia de sus bolsillos, quizá.

López Obrador miente cuando afirma que Félix no es corrupto. Que explique AMLO como se llama pedir al Senado que oculte la lista de sus bienes. ¿Cómo se llama que un político no quiera transparentar su riqueza? ¿Qué explique AMLO con qué dinero lícito pagó Félix Salgado 15 millones de pesos por la franquicia de la Jornada? En fin, sabemos que no lo hará.

Bazukazos de 100 mdp

Como sea, en el Poder Judicial ya se habla de bazukazos de 100 millones de pesos a magistrados que voten a favor de darle su candidatura a Félix Salgado y revienten la decisión del INE. El que tiene la instrucción de convencer y de “razonar” con los otros magistrados es José Luis Vargas, un tipo que se ha hecho inmensamente rico manipulando la ley y los casos a petición de los clientes.

Desde octubre de 2019, José Luis Vargas ha estado en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que en teoría se le han detectado movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.

Recién, Santiago Nieto, titular de la UIF, se expresó en contra de la manipulación que han hecho del caso Salgado y dijo que el Trife debió haber ratificado el fallo del INE y evitar tanto desgaste.

Al “Magistrado Billetes” le detectaron que cuadruplicó sus ingresos. Tuvo diferentes depósitos en efectivo por parte de gobiernos estatales y un uso fuera de lo lógico de tarjetas de crédito. La UIF dice que hay movimientos por 14 millones de pesos, entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express a nombre del magistrado.

En cualquier otro país democrático y donde se respete la ley, y la honestidad sea verdadera, este hombre debería estar preso, pero no dirigiendo el Tribunal Electoral. Es un hecho que López Obrador perdonó al magistrado corrupto y lo colocó a la cabeza de ese tribunal para ser manejado a su antojo. Con el magistrado José Luis Vargas se aplica aquella célebre frase: “Copela o cuello”.

En un país donde la honestidad y el combate a la corrupción son de apariencia, o de aplicación selectiva, es claro que para este gobierno la democracia que practica el INE ya no es funcional. Lo dice el troglodita de Mario Delgado.

Y en todo esto qué papel juega Gabriel García Hernández, coordinador de delegaciones y empleado de “confianza” de AMLO, el hombre que se mancha las manos y las plumas en lugar de su jefe. Pues nada, empleados del Trife dicen que lo vieron, ve tú a saber dónde, en grandes platicas con el Magistrado Billetes el pasado fin de semana. La instrucción que llevó de presidencia fue clara: ¡Salven a Félix! Porque la cuarta transformación está en riesgo.

Hasta ahorita, así van de adelantadas las cosas, por eso Félix le bajó a la agresividad contra el INE y anda muy seguro de que la impunidad presidencial lo va a proteger. López Obrador ha usado todo el poder del Estado para darle impunidad absoluta a Salgado, incluso es tal que ya hasta aseguró que la acusación de violación que hizo una mujer contra el político guerrerense es inventada, “porque se inventan muchas cosas en las campañas electorales”, dijo. De plano, eres una vergüenza Andrés Manuel.