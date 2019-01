AMLO no hará visitas internacionales hasta que eche a andar su gobierno

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la idea de acudir al Foro Económico Mundial, que se lleva a cabo en Davos, Suiza.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador indicó que serán funcionarios de Hacienda quienes acudirán a la cita que reúne organizaciones económicas y gobiernos a nivel mundial.

“Acerca de los de Davos, van a ser los servidores públicos de Hacienda los que van a decidir”, dijo.

“Yo no puedo salir ahora, no sólo por esto, sino porque tengo que echar a andar todo el gobierno en estos meses de inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad y en el país”.

El presidente indicó anteriormente que confía plenamente en el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien hasta el momento ha acertado en sus proyecciones como la baja en el tipo de cambio.

“Es muy buen técnico, es un profesional”, resumió.

Con esta declaración, López Obrador confirma su tendencia de atender prioritariamente los asuntos nacionales por encima de los eventos mundiales, lo que marca la diferencia con la administración pasada.

En 2007, Peña Nieto fue reconocido como el Joven Líder Global, que otorga la fundación de ese foro; en 2012, el expresidente acudió como candidato a la presidencia para exponer “su visión de cómo México puede regresar a la senda del crecimiento”.

El Foro Económico Mundial que se organiza en Davos, Suiza es una iniciativa de carácter colaborativo público-privado.

En ella se reúnen mandatarios, organizaciones internacionales, líderes de empresas y personas de prestigio a nivel mundial para analizar los principales retos y oportunidades que ofrece el panorama internacional, así como las principales tendencias geopolíticas, económicas y sociales a nivel global.