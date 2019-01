AMLO no quedó contento con cambios a la Guardia Nacional

México.- El hecho de que los contratos para exploración y explotación del petróleo de parte de empresas extranjeras, entregados a través de la reforma energética, no han dado resultados, una de las interpretaciones posibles es que se hizo para paralizar a la industria nacional, consideró el presidente.

Durante su conferencia de prensa matutina Andrés Manuel López Obrador, ejecutivo nacional, indicó que se están haciendo varios análisis sobre el asunto de la producción petrolera, pero lo que es un hecho es que el repunte esperado con la inversión extranjera, nunca se dio.

“Tenemos un problema, entre otros que nos dejó la reforma energética: se suponía que para este tiempo íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles porque iba a llegar la inversión extranjera y porque iban a perforarse más pozos, esto no sucedió, no se incrementó la producción, los contratos que se dieron no han dado resultados”, indicó.

“De 2 millones 200 mil barriles, cuando se aprobó la reforma, estamos en 1 millón 750 mil barriles y con tendencia a la baja, por eso estamos interviniendo”.

Esta caída en la producción petrolera, tuvo que ver con la visión de la administración pasada de entregar la producción a los extranjeros, quienes no han cumplido las expectativas, pero no es la única interpretación: “La caída sin duda fue por falta de inversión por parálisis de la actividad petrolera, porque se actuó con ingenuidad, se pensó que con la reforma energética bastaba y que no era necesaria la inversión pública y se le quitó presupuesto a Pemex y resultó que no llegó la ansiada inversión extranjera y que no se ha obtenido producción de los contratos que se entregaron, entonces, si lo vemos así, pues fueron muy ineficientes los que llevaron a cabo esta política”, señaló.

“Lo otro, si se quiere pensar es que lo hicieron de manera intencional para acabar con la industria petrolera“.

Según López Obrador, hay información de que hay robo de combustible no sólo a través de ductos, sino también en terminales.

“Tenemos información de que nos están vandalizando plataformas en Campeche, en el Litoral de Tabasco y queremos revisar todo lo relacionado con la extracción de petróleo en terminales, en los puertos, en este caso en dos bocas y todas la región del litoral de campeche que es por donde está saliendo el petróleo al extranjero”, informó.

“También queremos ver si en la caída hay huachicoleo, no sabemos, eso es lo que estamos ahora explorando, pero pero primero queremos normalizar la situación del abasto”.