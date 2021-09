México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, no quiere estatuas ni que se use su nombre para denominar alguna calle u obra como homenaje a su persona.

Lo anterior fue detallado por López Obrador en la conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, donde dejó en claro que el mejor homenaje que se le puede hacer a un dirigente social es seguir su ejemplo.

Acerca de las estatuas, solo las que tengan que ver con la cultura, porque ya es tiempo de no rendir culto a las personalidades. En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen m mi nombre ara nombra alguna escuela u hospital, nada absolutamente”, refirió