Ciudad de México.- AMLO no irá a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos, por haber dejado fuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela, confirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que su ausencia se debe a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento y que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Podemos informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América [….] No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”, aseguró AMLO en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo culpó al partido republicano del fracaso de la Cumbre y acusó a los dirigentes de dicho partido de presionar a Joe Biden y de actuar con odio, de ser inhumanos, antimigrantes y autoritarios.

“Tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno. En este caso siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos. Tienen mucha influencia, pero desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos”, dijo.

“Están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba. Ellos tienen mucha influencia y como vienen elecciones, les tienen miedo”, añadió.

López Obrador centró sus criticas contra el senador Robert Menéndez y lo denunció de sentirse ‘intocable’. “Ellos están manejando la política y eso no le conviene a nadie”.

“Cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos y medicinas al pueblo cubano. Eso es un tipo de genocidio, una tremenda violación a los Derechos Humanos”, dijo AMLO en medio de manoteos. “Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una Cumbre en ese contexto”, afirmó.

“Lamento mucho esta situación, pero no acepto nadie se sitúe por encima de los países. No acepto hegemonía ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Todos los países, por pequeños que sean, son libres e independientes”, sentenció.

AMLO viajará a EU en julio

En este contexto, el presidente mexicano informó que en julio de este año viajará a Estados Unidos para encontrarse con Joe Biden en la Casa Blanca.

En dicha reunión, indicó AMLO, se tratarán temas como la integración de los países de América y el apoyo a los países centroamericanos; la inflación, y economía bilateral.

Al ser cuestionado sobre la fecha exacta de su visita, el mandatario mexicano dijo que se ajustará a la agenda del presidente Biden.

Fuente: El Financiero