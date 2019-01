AMLO pediría ayuda internacional para identificar muertos de Tlahuelilpan

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que, de ser necesario, pedirán ayuda a instancias internacionales para la identificación de los restos que fueron encontrados tras la explosión de un ducto en Tlahuelilpan.

A una semana de la tragedia, tras la que ya suman 109 muertos, el mandatario dijo que su gobierno hará todo lo que tenga que hacer para que se logre la identificación de los restos aún pendientes.

“Todo lo que se necesite, nosotros no nos vamos a cerrar, no vamos a ocultar la verdad, ese es un distintivo del nuevo gobierno, no ocultar nada, aunque sea doloroso no vamos a evadir nuestra responsabilidad para nada”.