Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los productores de maíz del país que no incrementen el precio del kilo de tortilla y que esperen unos meses para evitar que 2021 inicie con aumentos en los precios como ocurría en gobiernos anteriores.

En su conferencia en Palacio Nacional, reconoció que la pandemia de covid-19 y la crisis económica han impactado al sector económico, pero resaltó que el gobierno también hace el esfuerzo de no incrementar el costo de los energéticos.

“Quiero pedir a los productores que no haya aumento, que dada circunstancia por la que atravesamos, pandemia y el esfuerzo que estamos haciendo, no están aumentando energéticos, todos estamos ayudando, muy bien, como los empresarios que a pesar de crisis no despidieron trabajadores, pedirles que nos esperen”, dijo.