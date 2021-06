México.- Al aclarar que es falso que uno de sus hijos compraría al equipo deportivo Cruz Azul, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)anunció este miércoles que está preparando la presentación de un día a la semana de una especie de “Quien es quién en la mentira de la semana”.

“Hay unos que van a sacar medalla de oro”, adelantó.

En la conferencia matutina, López Obrador detalló que va a estar informando porque hay quienes se tragan todo eso.

“Hace como dos días salió un mensaje de Twitter de que uno de mis hijos iba a comprar el equipo Cruz Azul, y TV Imagen lo reprodujo, la calumnia cuando no mancha, tizna, que es una máxima del hampa del periodismo”.

Dijo que presentará el Quién es quién en la mentira porque hay gente que se queda con eso, “recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari y no era él”.

Dijo que la verdad son muy inmorales nuestros adversarios, siempre he dicho y no me equivoco al decir que el conservadurismo tiene como doctrina la hipocresía.