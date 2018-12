AMLO presume su buena salud al trabajar 16 horas todos los días

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió cualquier problema en su salud y sostuvo que la última vez que asistió al médico fue hace seis meses.

Luego de que este fin de semana corriera la versión de que sufrió un desvanecimiento en la ceremonia de arranque del Tren Maya, en Chiapas, el Presidente afirmó que está en perfectas condiciones físicas.

“Estoy muy bien, al cien, gozo de cabal salud, me siento muy bien de salud y no me afecta estarme levantando temprano, estoy acostumbrado y vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando”, dijo.

Insistió en que no tiene ningún problema, por lo que seguirá trabajando 16 horas diarias “porque hice el compromiso, no va a haber reelección, son 12 años en seis”.

López Obrador dijo que no le molesta que se cuestione su estado de salud físico, pero insistió en que hay mucha insistencia de sus adversarios por “intentar encontrar algo”.

“Hace unos días me mostró el general Secretario de la Defensa, un oficio de un ciudadano que pide un informe sobre mi salud, mis consultas en hospitales militares, cuántas veces he ido… simplemente no he ido”.

“La última vez que fui al médico fue al Instituto de Cardiología hace como seis meses y estoy muy bien, la presión controlada, a veces traigo el corazón caliente pero mantengo la cabeza fría, estoy bien y de buenas”, reiteró.