México.- En pleno repunte en los contagios por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a manifestarse a favor de que a finales de agosto se regresará a clases presenciales.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que México es de los países que más han mantenido cerradas las clases presenciales, por lo que es necesario garantizar el derecho a la educación aún en la pandemia.

Soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto se regrese a clases, ya no es posible ni conveniente que se continúe con las clases a distancia”, argumentó.

“Es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos. Desde luego no es por la fuerza, pero este es un punto que voy a defender de una vez lo digo: yo estoy a favor de que se regrese a clases”, dijo.

Nuestro país, en el mundo, es de los que ha cuidado más el que no regresen los niños a la escuela, casi todos los países tienen abiertas sus escuelas. Somos de los países que más tiempo hemos mantenido cerrada la educación presencial, eso no es bueno, ya no podemos seguir con las escuelas cerradas”, puntualizó.

El mandatario mexicano reconoció que sí hay un alza en los contagios por COVID-19 derivado de la tercera ola en el país, pero que no hay altas tasas de moralidad por la enfermedad en niños y adolescentes.

“Sí hay contagios, sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños y adolescentes, se puede tener un buen control, no debe ser ese el pretexto (…) No tenemos tasas de mortalidad por pandemia de COVID en niños y jóvenes”, recalcó.