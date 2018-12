AMLO reitera que resolver la pobreza es el único objetivo de su gobierno

México.- El programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre no será sustituido con otro programa, sino con todas las acciones del gobierno federal enfocadas en garantizar una mejor calidad de vida para los más pobres, dijo Andrés Manuel López Obrador.

En algunos de los municipios donde se aplicó este plan impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, aumentaron las muertes por desnutrición; y 13 denuncias en la Procuraduría General de la República por alrededor de mil millones de pesos sin aclarar, ante lo que el presidente dijo que su gobierno enfocará todos sus programas y no solo uno, en las zonas más marginadas.

“Nosotros vamos a destinar la mayor parte del presupuesto a los pobres. Todo el programa de gobierno va destinado a atender a los más pobres, no es un programa, es todo el gobierno, espero que nos vaya bien con este plan y van a mejorar las condiciones de vida de los más pobres”, aseguró durante su conferencia matutina.

López Obrador enlistó las acciones que caracterizarán a su sexenio, entre ellas contar con una canasta de 40 alimentos básicos que se distribuirán a bajo costo en los almacenes y tiendas ubicadas en las zonas más marginadas y alejadas del país.

Además de programas como incrementar la pensión de los adultos mayores y privilegiar a los indígenas que tendrán acceso a este beneficio a los 65 años y no a los 68 como el resto de la población.

“Hablo de los indígenas porque son los más pobres, duele pero es la realidad”.

Respecto a las investigaciones y los recursos que no se han aclarado, el presidente indicó que no contaba con todos los elementos “por eso no puedo opinar más”, pero celebró que haya transparencia en el manejo de recursos y en la aplicación de los distintos programas federales.