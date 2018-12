AMLO: se investiga si Peña se llevó muebles y arte de Los Pinos

Ciudad de México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar informado sobre el supuesto faltante de muebles y obras de arte en Los Pinos, tras la salida de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, y afirmó que se investigará el caso a través de la Presidencia y las secretarías de Cultura y de Hacienda y Crédito Público.

“En el caso de Los Pinos, sí, al parecer, según me han informado, no hay muebles y faltan pinturas, algunas obras”, dijo el presidente, cuestionado durante la conferencia de prensa matutina de este jueves.

El mandatario explicó que no se sabe si se les entregaron a los fondos, porque muchas de las obras de arte que están en las oficinas públicas pertenecen al patrimonio de la Secretaría de Hacienda.

“Entonces, no se sabe si se entregaron. Eso se está viendo. En su momento se va a saber. Pero hay que verlo primero, o sea, yo no quiero que hagamos escándalo de nada, si no tenemos elementos; o sea, porque todo es supuesto”.

“Y le he pedido, no solo a los funcionarios, servidores públicos, en este caso a Alejandra, secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que actúen con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, o sea, no queremos escándalos ya. Que cuando se presente algo es porque se tengan todos los elementos”, añadió.