AMLO también llama canallas a neofascistas y mezquinos que lo atacan

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que en México se viven tiempos “de canallas”, en referencia a la andanada emprendida en redes sociales acusando al gobierno federal de la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.

En su conferencia de prensa matutina, un miembro de la prensa cuestionó al mandatario sobre su uso de la palabra “mezquino” un día antes para referirse a los que habrían impulsado la campaña adversa en redes, a lo que López Obrador respondió:

“Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio. A lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu según el diccionario; a lo mejor debí decir que son tiempos también, desgraciadamente, de canallas”.

Un día antes, el mandatario había declarado que no acudió al funeral de la pareja de políticos porque “no me gusta andarme por las ramas y estoy acostumbrado a llamar al pan, pan, y al vino, vino: había un ambiente que crearon exprofeso los conservadores de siempre, no todos pero una minoría que actúa de manera muy mezquina”.

“Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación y esperar”, había agregado.