AMLO transparenta patrimonio; “acumular bienes no da felicidad”, dice

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cuenta con bienes patrimoniales más que con la quinta de Palenque en Chiapas.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario informó que ya se puede consultar en el portal Declaranet sus bienes patrimoniales, así como los de su esposa, la académica y escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

López Obrador manifestó que no tiene tarjeta de crédito y nunca ha tenido cuenta de cheque. “Estoy en el gobierno, me van a pagar con esta tarjeta”, dijo, mientras mostraba la copia ampliada de una tarjeta de débito Banorte.

“Nunca me ha interesado el dinero. Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, la felicidad no es acumular bienes materiales. Doy gracias la vida que me ha dado tanto”, expresó.