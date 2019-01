AMLO venderá parque vehicular del Estado Mayor Presidencial

México.- Ante las dudas que han surgido sobre el cierre de ductos que operó el pasado viernes 18 de enero en Tlahuelilpan, Petróleos Mexicanos dio a conocer la presión que había en el área.

En un informe técnico, el ingeniero Juan Francisco Rivera Cavazos, subdirector de Transporte de Pemex Logística, dio a conocer que las condiciones topográficas, sobre lo que detalló: Tulá está a 2 mil 161 metros de altura sobre el nivel del mar;además, la toma clandestina estaba a 2 mil 067, es decir, hay una pendiente de 94 metros, lo que significó una presión de 7 kilogramos por centímetro cúbico.

“La presión de columna que había en el punto que es de casi 7 kilogramos por centímetro cuadrado, a eso nos enfrentamos ese día, a pesar de que el ducto estaba suspendido, había una presión importante de siete kilos que teníamos que controlar para poder sofocar el incendio”, dijo Rivera Cavazos.

Por otro lado, el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que se atendió la situación en cuanto se tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo.

“Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de este asunto, se cerraron los ductos, se seccionaron las válvulas para evitar un desastre mayor, aún así, ya se explicó que a pesar de que se cerraron los ductos, se seccionaron las válvulas, el tramo de los 14 kilómetros de Tula, tiene una pendiente cercana a los 100 metros, la presión seguía siendo muy alta”, dijo Romero.

“En condiciones normales, ese ducto trabaja a 20 kilogramos de presión, una que se cerró se apagó de presión al ducto y se seccionaron las válvulas, en ese tramo de 14 kilómetros, aún había una presión muy alta, como dijo ya el ingeniero, del orden de 7 kilogramos”.

Si no se hizo antes el corte del flujo del ducto fue porque había una pérdida mínima, explicó Rivera Cavazos.

“Se han visto, algunas imágenes que se han mostrado cómo se detectó la toma clandestina, era un pequeño charco, cuando nosotros recibimos el reporte, así inició, con un pequeño charco”, dijo. “El ducto se suspendió a las 18:20, si mal no recuerdo, la válvula se seccionó a las 18:30, la fuente fue aproximadamenee como a las 18:50 o sea, fue provocada, no sé si intencionalmente, pero en un principio estaba controlado el derrame es por eso que el ducto estaba operando muy estable hasta lo que ya vieron que sucedió, la fuente. No transcurrieron más que aproximadamente 15 o 20 minutos a que se tomaran acciones”.

“Hidráulicamente, cuando un ducto suspende, no podemos accionar rápidamente la válvula, porque hay un fenómeno que se llama transitorio y que eso puede provocar la ruptura del ducto, o sea, se tiene que pasar un periodo corto, continuar el recibo en Tula para evitar que se origine una ruptura del ducto”.

Aunque Pemex sostiene que se actuó apropiadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se abrió la investigación que seguirá la Fiscalía General.

“Está abierta la investigación de la Fiscalía porque tienen que hacer una reconstrucción de los hechos”, dijo.

Hasta el momento, han muerto 89 personas a consecuencia del incendio en la zona, mientras las demás siguen en hospitales para ser atendidos.