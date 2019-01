AMLO visitó Tlahuelilpan tras explosión que dejó 66 muertos

México.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este sábado hará un anuncio importante sobre el cierre parcial del gobierno y la situación en la frontera con México.

“Haré un gran anuncio sobre la crisis humanitaria en nuestra frontera sur, y el cierre (del gobierno), mañana por la tarde a las 3:00 PM”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.

