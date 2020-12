A Tiempo

Villahermosa, Tabasco.- En el mediodía fresco y brillante del 31 de diciembre de 2019, al rendir protesta Adán Augusto López Hernández como gobernador, su padre Payambé López Falconi, de Jalpa de Méndez, saludó otra vez a quien conoció de adolescente por una tragedia familiar, al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, de Macuspana.

El destino y la confianza entrelazaron a las dos familias de apellido López.

El 9 de junio de 1969, el Diario de Tabasco, “Vida y verdad de la provincia”, publicó:

“Una imprudencia le costó la vida a un jovencito. En la tienda de telas de su padre cayó muerto de un balazo, ayer. El almacén de telas denominado ‘Novedades Andrés’, ubicado en la esquina que forman las calles Progreso y Primavera, frente al Mercado Pino Suárez de esta ciudad, fue escenario ayer por la tarde de una terrible tragedia, siendo la víctima un jovencito que apenas acaba de cumplir 15 años de edad, hijo del dueño de dicha tienda.

“José Ramón López Obrador, nombre del infortunado muchacho, se desplomó sin vida minutos antes de la una y media de la tarde, al resultar herido de un balazo en la oreja derecha, por manejar imprudentemente una pistola escuadra Super Colt, calibre 38. De lo que declaró Andrés Manuel López Obrador ante el agente del Ministerio Público en turno, licenciado Arnulfo Sánchez Méndez, se desprende lo siguiente:

“La referida tienda es propiedad del señor Andrés López Ramón. Poco antes de la una y media de la tarde, en la tienda sólo se encontraba Andrés Manuel. En eso llegó el ahora occiso, quien dirigiéndose al hermano mayor, le dijo: ‘Ahorita voy a espantar a Ramón’ (Ramón es un empleado de una zapatería cercana). Diciendo lo anterior, José Ramón se dirigió a un casillero, donde estaba la pistola y la tomó en sus manos. Andrés Manuel, al ver que su hermano manejaba el arma imprudentemente, hasta el grado de haber cortado cartucho, le dijo:

‘Deja de jugar con esa pistola’. José Ramón le respondió al instante: ‘No tengas miedo’. Y otra vez volvió Andrés Manuel a llamar la atención de su hermano menor: ‘Guarda esa arma porque se te puede ir un tiro’. A esto, José Ramón le respondió: ‘Lo que pasa contigo es que eres un miedoso. De todo te espantas’.

“Declaró Andrés Manuel que él volteó para dar la espalda a su hermano José Ramón y entonces escuchó que éste tiraba la pistola sobre el mostrador. Casi instantáneamente escuchó un disparo y vio que José Ramón caía al suelo, afuera del mostrador.

“Corrió a auxiliarlo y entonces vio que le salían borbotones de sangre por la oreja. Pero notó que tenía aún vida y quiso llevarlo rápidamente con un médico. Apenas si tuvo tiempo de sacarlo de la tienda, porque en la banqueta terminó de existir José Ramón.

“El secretario del Ministerio Público, Miguel Ángel Peña Martínez, practicó una inspección ocular en el lugar de la desgracia, habiendo encontrado la bala entre unos pantalones. El casquillo 38 estaba abajo del mostrador.

“La pistola estaba en el casillero, porque el dueño del negocio y padre de la víctima acababa de adquirirla. Resulta que una persona le debía 800 pesos y no le pagaba. Casualmente lo vio pasar y le cobró. El deudor le dijo que no tenía dinero, pero en cambio podía dejarle la pistola que llevaba, siempre y cuando le diera mil pesos más, con lo cual quedarían a mano.

“El señor Andrés López Ramón entregó los mil pesos y se quedó con el arma, dejándola en el casillero. José Ramón había visto la pistola y por eso se le ocurrió espantar a su amigo Ramón, a quien por cierto ya no salió a buscar, por haberse quedado hablando con su hermano Andrés Manuel, quien lo persuadió para que no hiciera la broma que había planeado. La bala tuvo orificio de salida atrás de la oreja izquierda. El cadáver está siendo velado en Primera Cerrada de la calle Pedro Fuentes No. 111, domicilio de la familia. Hoy en la mañana será sepultado”, Hasta aquí la información del periódico Diario de Tabasco,

Pero, además del agente de Ministerio Público, las diligencias tuvieron seguimiento por el entonces subprocurador de Justicia, Payambé López Falconi.

Un año después de ese incidente, por acuerdo de 15 de Julio de 1970, el gobernador don Manuel R. Mora le otorgó al licenciado Payambé López Falconi el nombramiento de Titular de la Notaría Pública Número 13, con adscripción en el Municipio de Centro, Tabasco.

Pasó el tiempo, además de los encuentros casuales, López Falconi y López Obrador vuelven a converger trayectorias en 1989.

En pleno autoritarismo de Salvador Neme Castillo, López Falconi es fedatario de la constitución del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, durante la afiliación en el cine Tabasco y de la elección del primer Comité Ejecutivo Estatal: Presidente, Andrés Manuel López Obrador; Secretario General, Alberto Pérez Mendoza; Secretario de Organización, Darvin González Ballina; Secretario de Prensa y Propaganda, Laureano Naranjo Cobián y por Dorilián Díaz Pérez, Ernesto Benítez López, Ever Sánchez Alejandro, Jesus Falcón Becerra, Wilberth Narvàez Nárvaez y Auldárico Hernández.

En 2000, Alberto Pérez Mendoza invita a Rosalinda López Hernández a participar como candidata a diputada local y triunfa contra un candidato del PRI, Alberto Banuet Abhari.

Al anularse la elección de 2000, el 31 de diciembre, después de rendir protesta la Legislatura para el periodo 2001-2003, la 57, mayoritariamente de oposición, propone a Adán Augusto López Hernández para gobernador interino que tomaría protesta en una sesión pública a realizarse en el Parque Juárez.

López Hernández no asiste, y la Legislatura saliente controlada por Roberto Madrazo Pintado, la 56, elige a Enrique Priego Oropeza como gobernador interino. Es en el proceso electoral de 2003, cuando López Hernández se integra como candidato a la alcaldía de Centro.

Ante lo ineludible, el 3 de diciembre de 2018 Payambé López Falconi presenta su formal renuncia a la Notaría Pública Número 13 por cuestiones personales, le hereda la notaría a su hijo Melchor que venía ejerciendo como adscrito.

Sin embargo, en reconocimiento a su trayectoria, López Falconi recibe en junio de 2019 la Medalla “Diego de Godoy” otorgada por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

López Falconi nació el 9 de febrero de 1932 en Jalpa de Méndez, en la Escuela Normal Rural donde laboraba su padre Pascual López López con su esposa Araceli Falconi Vera.

Sus estudios de Derecho los terminó el 28 de enero de 1959, en la UNAM. Se tituló con la tesis “Comentarios al Estado Federal”.

Por su pasión de recabar sentencias con los que llenó libretas y libretas, publicó una selección en el libro “Refranes”.

El matrimonio Payambé López Falconi y Aurora Hernández de López procreó a Silvia Aurora, Adán Augusto, Rosalinda y Melchor.

En la madrugada de este domingo, el gobernador Adán López Hernández publicó sus redes sociales:

“Hace unas horas falleció mi padre Payambé López Falconi, Abogado y Notario Público, nos deja su ejemplo de hombre generoso y padre excepcional. ¡Descansa en Paz!”.