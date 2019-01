Ana Guevara lanza primera bola en partido de Charros contra Yaquis

México.-A pesar de que consiguió la victoria en su regreso a Las Vegas, el fin de semana no fue tan feliz para Manny Pacquiao que sufrió el robo de su hogar en un exclusivo barrio de Los Ángeles mientras él derrotaba a Adrien Broner.

Además de enterarse del hurto, Pacquiao abandonó la ciudad de los casinos con un parche en su ojo izquierdo debido a un rasguño en su cornea. El filipino recibió una pomada antibiótica después de la pelea y tendrá un examen de seguimiento en Los Ángeles a donde deberá atender el robo de su hogar.

El portavoz de Pacquiao, Fred Sternburg, confirmó que la policía investigaba el allanamiento en la residencia del boxeador que se cree que ocurrió el sábado mientras estaba en el MGM Grand.

Sternburg dijo que las autoridades estaban haciendo un inventario el domingo por la noche de la casa de Pacquiao, que generalmente estaba ocupada por docenas de personas cercanas al filipino que lo acompañan durante las semanas de su preparación.

Pacquiao, quien acaba de cumplir 40 años de edad, aguarda por un pleito de revancha contra Floyd Mayweather Jr.

