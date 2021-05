A TIEMPO

Villahermosa, Tabasco.- (Sábado 1 de mayo) El agente policiaco, ancho como un barril, abre la plática: ‘la señora de Morena ni pinta ni da color, va a ganar Granier, que sí robó, pero repartió’, y llega el intercambio de historias.

-Cuando Granier estaba en la cárcel, Lorena Beaurregard, la que fue su secretaria técnica, confirmó que el gobernador Granier a diario salía con un millón de pesos en billetes de diferente valor para resolver lo inmediato.

-Es cierto –dijo el uniformado-. A un cuñado lo detuvieron los ministeriales falsamente acusado de robo. Con el tehuacanazo, la bolsa negra hasta la asfixia, el pocito, trataron de que asumiera la culpa; esos son los métodos que ahora llaman de investigación científica. No lo hizo, fue declarado inocente, pero perdió el trabajo.

“Al salir libre fue con el gobernador Granier, le platicó su tortura y le pidió ayuda para poner un negocio. Granier consultó, verificó y le preguntó, ¿te sirven 40 mil pesos? Se los dio de inmediato”, narró el agente de cinto ancho.

Interviene la señora que vende tamalitos de chipilín, de frijol y de caminito.

-Me animé. Llegaron las primeras lluvias, las láminas eran un escurridero, caía más agua adentro que afuera. Al gobernador le enteré de mi necesidad y me apoyó con las láminas –recordó-. Aquí todos hacemos campaña por él, aunque ya nos dijo que en el ayuntamiento no hay dinero.

-Además, los católicos y de otras iglesias están con Granier porque aportó para bardas, rejas, pisos –terció un remendador de zapatos.

En su vuelta a la política, Andrés Granier, llamado por Manuel Andrade, su adversario del PRD, “Chucho el Roto”, es un fenómeno electoral estatal, no solo municipal.

El periodista José Manuel Aguilar, “El Amiguito”, reporta que en los municipios de la Región de Los Ríos; Balancán, Tenosique, Zapata, el priismo está reagrupándose por la figura de Granier.

Y sí, el candidato a la alcaldía de Centro está compactando a los cuadros medios del tricolor. La renuncia del dirigente municipal Pancho Castro, parece que no le hizo mella.

Este viernes, revisó estrategias con siete exdirigentes del partido, dirigentes y exdirigentes de sectores, expresidentes municipales y exdiputados locales. Les dijo que cada uno de los militantes y simpatizantes tienen un papel fundamental en esta campaña, una encomienda de unidad que permitirá al partido y sus candidatos salir adelante.

AL CALCE

Una serie de variables cognitivas y emocionales resultan relevantes para comprender el comportamiento político y electoral de la ciudadanía, escriben Silvina Brussino, Daniela Alonso y Débora Imhoff en Dimensiones culturales, afectivas y cognitivas del comportamiento del voto al Kirchnerismo.

“Es posible que los votantes más sofisticados se centren más en issues o temas políticos que los no sofisticados, quienes considerarían más bien las características de los candidatos. Sin embargo, según Lavine y Gschwend (2007), este procesamiento de la información política requiere no sólo habilidad (conocimiento político), sino también la motivación.

Los estados emocionales constituirían influencias relevantes en las actitudes y en el pocesamiento de la información política (Hunt, Ergun, & Federico, 2008).