Trendy.- La llamada dinastía Aguilar pasó unos días de vacaciones en París, a donde se trasladó para disfrutar de la ciudad europea, pero también para poner tierra de por medio luego del escándalo desatado después de que se filtraran unas imágenes donde se le ve a Ángela Aguilar muy cariñosa con Gussy Lau.

Las fotos virales en cuestión destaparon que la más joven de la familia estaría sosteniendo una relación sentimental con el compositor, quien ha consolidado ya una importante carrera como productor musical de destacados artistas de regional mexicano, como Julión Álvarez, Christian Nodal y Calibre 50.

Fue el compositor nacido en Sonora quien confirmó en una transmisión en vivo que efectivamente sostiene un romance con la joven, llamada “la princesa del regional mexicano” y, aunque no dio detalles, sí dijo que el noviazgo se mantenía en secreto hasta que aparecieron las fotos que de inmediato se popularizaron en internet.

Pero sin duda lo que más revuelo generó entre el público fue la diferencia de edades de los novios, pues mientras Ángela tiene 18 años, el compositor de su tema Ahí donde me ven tiene 33, hecho que generó controversia e incluso causó especulaciones de que Gussy Lau la había pretendido desde que era menor de edad.

Ahora, tras un periodo de silencio y, quizá para evitar las preguntas en torno a su romance, Ángela Aguilar reapareció este domingo 17 de abril en el cierre del Festival Cultural Zacatecas en medio de un total hermetismo con la prensa.

De hecho la artista fue ingresada al recinto por una entrada especial de una calle aledaña para no ser captada por los reporteros, pero fue hasta su participación en el evento cuando en plena actuación soltó unas palabras que sugirieron que ahora está soltera y sin compromiso.

“Mi disco se llama Mexicana enamorada, todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como Mexicana, triste y sola o Mexicana, dejada y soltera… algo así”, dijo.

La hija de Pepe Aguilar también dedicó su actuación a las “lloronas”, a quienes cantó el clásico tema del repertorio mexicano: “Me nominaron para un Grammy americano y ese también lo perdí. Esta canción va dedicada para todas las lloronas”, declaró para cantar Llorona, popularizada por Chavela Vargas.

Con estas palabras, Ángela habría hecho alusión a su vida personal, por lo que no faltaron los comentarios que aseguran que la cantante y Gussy Lau terminaron su relación luego del revuelo provocado por las imágenes donde se le ve al compositor rozando los labios de Ángela con su lengua.

Además, los comentarios de José Manuel Figueroa, gran amigo de Gussy, dejaron entrever que la pareja sufrió una ruptura, pues dijo que desea que “triunfe el amor”, palabras que fueron interpretadas por los fans como una confirmación de la separación.

Fue en el programa Despierta América donde el hijo del recordado Joan Sebastian dijo que “amaba la relación”, dejando ver que probablemente ésta ya había llegado a su fin tras el revuelo mediático.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, expresó, pues debido a su cercanía con Gussy, José Manuel conocía el noviazgo.

Sobre el joven, quien cuenta con una trayectoria importante en el medio del regional mexicano, José Manuel dijo admirar su trabajo: “Eres el único compositor que envidio actualmente, eres un gran compositor y esto te debe de servir, hermano, para que compongas canciones más ch*ngonas, canciones mejores, mucho mejores, te quiero, te mando un abrazo”.

