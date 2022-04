Trendy.- Después de que Ángela Aguilar reaccionara a la filtración de unas fotografías con Gussy Lau y señalara a través de un video que se sentía decepcionada y triste de que su imagen como artista quedara dañada por ser expuesta de esa manera, la dinastía Aguilar mostró que los escándalos no son un motivo para que la familia se desintegre.

Y es que los hermanos de Ángela y el mismo Pepe Aguilar se reunieron para celebrar el cumpleaños de Aneliz. Fue a través de sus respectivas cuentas de Instagram donde los integrantes de esta conocida familia mostraron algunos detalles de la divertida y cariñosa celebración.

Por su parte, Aneliz presumió su pastel de cumpleaños, el cual era de dos pisos y estaba cubierto de fondant negro. Además tenía una “A” aludiendo a la inicial de la joven y estaba decorado con velas, plumas doradas, una flor blanca y la leyenda: “Happy Birthday Aneliz (Feliz cumpleaños)”.

Ángela tampoco tardó en felicitar a su hermana y compartió una serie de Instastories donde se le puede observar en diversos momentos que ha compartido con su hermana: desde una ida al gimnasio hasta las dos en una fiesta.

También, la cantante de éxitos como Ahí donde me ven, ella qué te dio o En realidad mostró un tierno momento durante la celebración del natalicio de Aneliz en donde se observa a su hermana y a Pepe Aguilar riendo en un sillón.

En los clips mostrados desde la cuenta de Leonardo Aguilar, también se puede observar a Aneliz sentada en una mesa, mientras Pepe Aguilar esta a su lado y toda la familia canta Las mañanitas y la celebrada se muestra apenada por el momento.

Y es que todo el festejo se realizó durante toda la polémica que se suscitó alrededor de Ángela Aguilar, quien se encuentra pasando un difícil momento en su vida, debido a imágenes que se volvieron públicas sin su consentimiento.

Declaraciones

Incluso, durante la noche del pasado jueves, la cantante de 18 años subió a sus redes sociales un video en el que expresó como esta situación le afectó no sólo a nivel personal, sino profesional.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma…Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran…Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip.

Sobre las imágenes difundidas, Ángela dijo haber confiado en una persona que la hizo sentir defraudada, ya que las imágenes que circulan no únicamente la afectan en su vida privada sino también en el rubro laboral.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?…Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, explicó la cantante.

La intérprete dijo comprender a las mujeres que son violentadas a través de la difusión de imágenes sin su consentimiento, y se vio reflejada en ellas, a quien dijo apoyar.

Fuente: Infobae