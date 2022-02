Trendy.- Después de ser primera dama durante el periodo en el que Enrique Peña Nieto fue presidente y tras su divorcio con el ex mandatario, Angélica Rivera decidió alejarse de las grandes pantallas.

No obstante, después de dar los mínimos indicios de su vida durante mucho tiempo, la conocida Gaviota sorprendió a los usuarios de TikTok, ya que apareció muy contenta y feliz realizando uno de los bailes que suelen ser tendencia en esta plataforma.

Aunque aparentemente aún no tiene una cuenta propia, la protagonista de Destilando Amor participó al ritmo de la canción Don del grupo Miranda junto a dos de las tres hijas que procreó con su ex pareja, Alberto El Güero Castro.

En el video se observa a las tres mujeres, haciendo pasos simultáneos y riendo. La Gaviota está en medio y porta una gorra negra cubrebocas, un pantalón oscuro y una blusa rosada. Atrás se encuentra un amplio mural con colores vivos y muchas mariposas.

El audiovisual, que actualmente cuenta con casi siete mil vistas, fue publicado desde la cuenta de Fer Castro y los internautas rápidamente reaccionaron ante la reaparición de Angélica.

“¿Cómo así? Yo viendo a mi Gaviota en TikTok maravillosa como siempre. La amo”, escribió la actriz Ana Martín.

“Esto es real??? Gaviota tiktoker veo mal”, “Angie haz una cuenta de tiktok pliss”, “pero el Flow de Angie”, “Angie es superior”, son algunas de las otras menciones que abarrotaron la caja de comentarios.

Cabe señalar que este contenido apareció poco tiempo después de que La Gaviota se viera envuelta en el escrutinio público nuevamente, debido a que Cynthia Klitbo aseguró que Enrique Peña Nieto le había sido infiel a la actriz.

La pareja llegó al altar el 27 de noviembre de 2010, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, el matrimonio fue puesto entre duda, ya que se rumoró que era meramente publicidad.

“Que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo: ‘Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y a ser poco honesto, y menos con la sobrina de la mejor amiga”, comentó Klitbo en el canal de YouTube de Inés Moreno.

Asimismo, la oriunda de Zacatecas, México, aseguró que fue testigo de cómo Rivera lloró al saber de esta supuesta infidelidad, por ello actualmente no le interesa recordar el nombre de la mujer con la que el expresidente habría engañado a su amiga.

Fue el pasado 11 de febrero cuando la actriz de Junta de Vecinos destapó dichos detalles, sin embargo, días después, la histrionisa ofreció disculpas públicas por inmiscuirse en cosas personales de Angélica Rivera.

“Pido una disculpa pública a [Angélica Rivera], porque no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más. No voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad”, explicó en algunas declaraciones recuperadas por la revista People en Español.

“Lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí; pero ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía”, confesó la actual pareja del también histrión oriundo de República Dominicana, Juan Vidal.

