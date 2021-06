Acapulco, Guerrero.- Ante el arribo de numerosos grupos de motociclistas al puerto, la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco implementó dispositivos para vigilar que cumplan con el Reglamento de Tránsito y evitar el Acamoto y que realicen acrobacias que pongan en peligro su integridad o que provoquen posibles accidentes viales.

Por incumplir con lo establecido en la ley, este jueves se aplicaron 20 infracciones; también fueron remitidas al corralón seis motocicletas y un vehículo todo terreno conocido como Racer cuatrimoto, por faltas administrativas como carecer de documentación de los vehículos, falta de placas, de casco y de licencia para conducir.

En uno de los puntos de control, el encargado de Despacho de la Policía Preventiva Urbana, Javier Gutiérrez Damas, aclaró que no se les está prohibiendo la circulación, sino que, se vigila que cuenten con todos sus documentos en regla, que no realicen acrobacias y que las unidades no obstruyan el libre tránsito de autos y peatones.

“Las irregularidades fueron faltas administrativas, por no traer su equipo de protección, faltas de documentación y licencias. La mayoría no traía licencias, hasta ahorita van 20 infracciones, seis motos han sido remitidas al corralón y un racer (coche de carreras) para arena ya también fue remitido al corralón”, precisó.

Estos dispositivos se realizarán de manera aleatoria durante todo el fin de semana, a fin de que no se registren incidentes viales y que todos los que llegan, al igual que quienes conducen, lo hagan dentro del marco de la legalidad, como lo instruyó la presidenta municipal Adela Román Ocampo.