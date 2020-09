Ciudad de México.-Los anticuerpos que producen las personas para combatir el nuevo coronavirus no se desvanecen rápidamente —como indicaban algunos estudios previos—, sino que duran al menos cuatro meses después del diagnóstico, lo que es una buena noticia para los esfuerzos por desarrollar vacunas, descubrieron los científicos.

El informe difundido el martes, con base en pruebas realizadas a más de 30 mil personas en Islandia, es el trabajo más extenso hasta el momento sobre la respuesta del sistema inmunológico al virus.

Si una vacuna puede estimular la producción de anticuerpos duraderos como ocurre con una infección ordinaria, brinda esperanzas de que la “inmunidad frente a este virus impredecible y altamente contagioso pudiera no ser efímera”, escribieron expertos independientes de la Universidad de Harvard y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) en un comentario publicado junto con el estudio en la revista New England Journal of Medicine.