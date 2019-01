Antorcha Campesina se enriquece con negocios de gasolina gracias a EPN

México.- Entre contratos, concesiones y permisos a nombre de miembros de la familia y de cercanos, la organización Antorcha Campesina tejió una red alrededor de la venta y transportación de gasolinas. Esos beneficios se le empezaron a otorgar desde 2013, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, y algunos tienen vigencia hasta el año 2045.

De acuerdo con los datos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), esta organización política tiene permisos para operar parques vehiculares de transporte a ductos de petrolíferos y varias concesiones de franquicias para venta de gasolina de primera mano. Sólo seis de esas concesiones se dieron de manera públicas o por concurso.

Con motivo de su estrategia para acabar con el robo de combustible, el pasado 15 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este caso. Dijo que pasó mucho tiempo después del otorgamiento de concesiones y permisos de importación, que éstos fueron desde 2014, posterior a la aprobación de la Reforma Energética.

“Y miren cuánto tiempo ha transcurrido y no hay instalaciones, bueno, hay estaciones que obtuvieron permiso para la venta de combustible y no tienen ni siquiera una pipa; hay concesionarios, acabo de estar en Guerrero, en La Montaña de Guerrero, y en todo el camino gasolinerías con pipas y con servicio. Ahí hay una organización, Antorcha Campesina, que tiene gasolinerías y sus pipas, pero no sólo ellos, en general. Estoy hablando de concesionario de una estación, de dos, y hay concesionarios nuevos que tienen hasta 400 estaciones sin una pipa que Pemex les tiene que vender el combustible”, comentó.

“No es reproche, es buscar arreglar esto. Es como el caso de los permisos que se dieron para la explotación del crudo, 107 permisos, y llevan ya tiempo y no han sacado un barril de petróleo”, agregó.

Antorcha Campesina es un grupo político con presencia en varios estados del país que siempre ha estado ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el mercado de la gasolina utilizó los nombres de una AC y de familiares del líder Aquiles Córdova Morán, quien es el Secretario General de dicha organización.

El número exacto de permisos y concesiones no puede conocerse. Los datos están ubicados en portales distintos y los nombres varían; sin embargo, de acuerdo con declaraciones recientes de los mismos integrantes de Antorcha, éste grupo podría poseer hasta 35 gasolineras ubicadas en Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.