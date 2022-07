Trendy.- Anuel AA es un cantante, rapero y compositor puertorriqueño, que es conocido por ser uno de los referentes y pioneros del trap latino. Actualmente, disfruta de su compromiso con Yailin ‘la más viral’, a quien conoció luego de su noviazgo con Karol G. El intérprete de ‘Adicto’ fue tendencia en las redes sociales tras un rotundo cambio físico que derivó en memes por parte de los usuarios.

No solo es un exitoso cantante, sino que también Anuel AA ha invertido su dinero en la crianza de perros. Pero, este no es el único negocio del puertorriqueño de 29 años ya que al ser un amante de los autos, lo ha llevado a emprender en la importación de vehículos. Con estos dos negocios, se ha convertido en millonario y en los últimos años ha incrementado de manera notable su fortuna. Por otro lado, sus colaboraciones con su ex novia, le dejan una gran ganancia.

La vida de Anuel AA no fue del todo fácil, debido a que durante más de dos años, el puertorriqueño estuvo en prisión por ser tenencia ilegal de armas de fuego. En su estadía en la cárcel, se puso de novio con la cantante colombiana Karol G, con quien llegó a comprometerse. El amor entre los artistas se terminó en febrero de 2021 y meses más tarde, el puertorriqueño conoció a Yailin, la más viral, su actual y polémica novia.

En los últimos días, se lo ha podido ver a Anuel AA con un increíble cambio físico, donde ha adelgazado más de 20 kilos. Fue el propio cantante quien aseguró que todos los rumores sobre él no son ciertos, y que el se encuentra en un gran estado de salud. A través de una entrevista, el rapero aseguró que desde hace dos años se encuentra realizando una estricta dieta y es ahora cuando se ven los resultados. En las redes sociales, los memes no tardaron en llegar y se burlaron del nuevo aspecto.

Por otro lado, desde que se conoció su romance con Yailin, la más viral, todo lo que hacen es polémico y nunca se guardan nunca. Hace unos días, la nueva pareja de Anuel AA celebró su cumpleaños y los fanáticos pudieron observar el nuevo aspecto del cantante y en base a eso, continuaron los memes.

Fuente: El Heraldo