Anuncian cartel oficial del Corona Capital Guadalajara 2019

México.- Este lunes, uno de los eventos más esperados por mexicanos e incluso algunos extranjeros reveló su cartel oficial en donde presentó a los grupos que pondrán a gozar a todos en Guadalajara el próximo 11 de mayo.

Como cada año, el Corona Capital siempre tiene una gran sorpresa para sus asistentes, el año pasado estuvieron como invitados The Killers, y para este 2019, la lista está encabezada por la banda originaria de Australia, Tam Impala; el dúo británico, The Chemical Brothers y los neoyorkinos Yeah Yeah Yeahs.

Además, otra de las novedades que trae este evento es el cambio de sede, ya que anteriormente se realizaba en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México y esta ocasión tendrá lugar en explanada Estadio Akron en Guadalajara.

Estas son las otras bandas que se presentarán en el Corona 2019: Tam Impala, The Chemical Brothers, Phoenix, Yeah Yeah Yeahs, Dillon Francis, Goo Goo Dolls, Chromeo, Christine and the Queens, OMD, White Lies ,Rhye, Jax Jones, Honne, Kimbra, Goldroom, Classixx, The Joy Formidable, Holy Ghost!, Of Montreal, Boy Pablo, Tops y GG Magree.

Y si tu plan es asistir a este gran festival de música no olvides que la preventa Citibanamex será este 28 y 29 de enero a través de Ticketmaster.