Aparece vestida de novia en la boda de su amante

México.- Cualquier pareja desearía que su boda fuera memorable, pero no por ser un caos.

Unos novios de Sudáfrica vivieron un incómodo (y horrible) momento cuando en plena ceremonia llegó la amante de él vestida de novia.

Obviamente, la mujer explotó en ira y nada la pudo controlar.

La trágica escena se volvió viral en Internet. No se sabe qué acabó.

Hasta el momento el tuit lleva más de 680 mil reproducciones.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv

— NKOKHI 🇿🇦 (@nkokhi) June 15, 2018