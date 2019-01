Apple lanzará iPhone con tres cámaras traseras con mejor resolución

México.-El mundo de la tecnología probablemente se encuentra al borde de una revolución de los cargadores, y la mayoría de nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. No, no estoy hablando de USB-C (por desgracia); Estoy hablando de los cargadores de GaN (nitruro de galio), un material que comenzó a reemplazar el silicio en los cargadores.

He tenido la oportunidad de probar dos de los primeros cargadores de GaN, el modelo de diseño delgado de 45W de RavPower y el PowerPort Atom PD 1 de Anker, y no es solo un bombo publicitario: los nuevos cargadores realmente hacen un gran salto hacia adelante para reducir los ladrillos de poder de una manera que es realmente emocionante de ver.

En ambos casos, basta con sostener el cargador en la mano para que se sienta escéptico. El Anker de 30 vatios simplemente parece demasiado pequeño para manejar algo más grande que un teléfono, y la opción RavPower de 45 vatios, aunque un poco más grande, también palidece en comparación con un cargador de silicona similarmente especificada.

Pero ambos funcionan según lo prometido, emitiendo la carga que dicen en sus etiquetas respectivas sin calentarse o explotar innecesariamente, que es básicamente todo lo que realmente puede pedirle a un cargador. No es mágico: como explica mi colega Angela Chen, GaN es mucho más eficiente , lo que significa que los cargadores que lo usan pueden ser mucho más pequeños y gastar menos energía que los basados ​​en silicio.

El mayor obstáculo es simplemente que las empresas están acostumbradas a trabajar con silicio, mientras que GaN es relativamente nuevo; en un mundo ideal, es probable que comencemos a ver más productos que aprovechen la tecnología en un futuro cercano.

Aún no es perfecto: el Atom PD 1 de 30W de Anker se esfuerza por alimentar algo tan grande como un MacBook Pro de 13 pulgadas: puede cargarlo mientras la computadora está durmiendo, pero mientras se ejecuta de manera activa, todavía tendrá problemas para seguir el ritmo del Drenaje de potencia (aunque funcionará en caso de apuro). Y para cualquier cosa más pequeña, como un teléfono, iPad, Nintendo Switch, auriculares o cualquier otra cosa con USB-C, es prácticamente una obviedad por el precio de $ 29.99.

El enchufe de 45 vatios de RavPower es aún más impresionante: en realidad puede manejar básicamente cualquier dispositivo USB-C, a menos que las computadoras portátiles con mayor consumo de energía (como la MacBook Pro de 15 pulgadas de Apple). Y aunque desearía ese tipo de vataje en algo un poco más pequeño, todavía estamos en los primeros días para los cargadores de GaN, y es probable que pronto comencemos a ver diseños más variados.