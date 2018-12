‘Aquaman’ le devuelve la esperanza al universo DC

Tras los desafortunados esfuerzos de DC por levantar las producciones de su universo de Superhéroes (a excepción de ‘Wonder Woman’) con historias como ‘Justice League’, ‘Batman’ y ‘Superman’, entre otras, tal parece que la mala racha ha llegado a su fin al considerar las primeras reacciones de su próxima película, ‘Aquaman’, a la cual la crítica especializada ubica como como “la mejor película después de The Dark Knight”.

De momento se ha estrenado con gran éxito en China, donde logró recaudar más de 200 millones de dólares, por lo que su estreno en Estados Unidos y España parece tener el éxito asegurado.

#Aquaman is the best DC movie since The Dark Knight.@creepypuppet delivers a swashbuckling epic full of big emotion, gorgeous undersea visuals, exciting action, and lots of laughs.

WB should be handing the DCEU reins to James Wan, he's proven he can, ahem, right the ship. pic.twitter.com/4hjxdmNLDf

— Tom Jorgensen (@Tom_Jorgensen) November 26, 2018