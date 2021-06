México.- México Sub 23 sostuvo su segundo partido amistoso en su gira europea rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio y tuvo un sabor agridulce luego de que Arabia Saudita les empatara de último minuto y el compromiso terminara 1-1.

La Selección Nacional de México no se sintió cómoda en el terreno de juego en los primeros instantes contra Arabia Saudita, ya que no tuvieron claridad en el ataque y no generaron opciones de peligro de cara a la portería rival.

La acción de mayor peligro en la primera mitad la tuvieron los árabes en la recta final, cuando tras un rechace de Sebastián Jurado, pero Ayman no logró conectar bien el balón de cabeza pese a que se encontraba totalmente solo frente al arco.

En la parte complementaria, el Tricolor finalmente encontró el arco al minuto 68, cuando tras un buen centro de Alan Mozo, Alejandro Zendejas apareció en el centro del área para concretar un certero remate de cabeza y poner en ventaja a los suyos.

Los dirigidos por Jaime Lozano no pudieron mantener la ventaja en el tiempo de compensación cuando Sebastián Jurado cometió un penal, mismo fue convertido de manera correcta por Arabia y así decretar el 1-1 final.

México cerrará su gira por Marbella este sábado 12 de junio cuando se enfrente a Australia para luego romper concentración y definir la lista definitiva de los futbolistas que irán a los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde debutan el 22 de julio.