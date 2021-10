México.- Aremi Fuentes fue anunciada como la ganadora al Premio Nacional al Deporte 2021 en la categoría “Deporte no profesional”, gracias a su medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La halterofilista fue la única medallista mexicano en un deporte individual en la máxima justa deportiva, y se dijo muy agradecida por dicho reconocimiento.

“Estoy súper contenta. Gracias al jurado, al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a la directora, Ana Gabriela Guevara, por hacer esto posible. También quiero agradecer al presidente de la federación por haberme convocado y que mejor a mi entrenador. Me siento muy contento de este sueño anhelado que hoy se vuelve realidad y esto es una motivación más para lo que se define el ciclo de París 2024. Gracias a todas las personas que están conmigo en todo momento”, comentó.

Sobre las lesiones que sufrió antes de Tokio 2020, Fuentes admite estar orgullosa de si misma por todo lo que pasó para conseguir esa presea.

“Antes de Tokio pasé muchas lesiones pero siempre me visualizaba en el podio. Mi cuerpo no estaba al 100 pero nunca dejé de soñar, nunca dejé de conseguir mis expectativas. Me enorgullece haber sido tan fuerte”, admitió