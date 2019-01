Arman borrachera en gasolinera a través de rede sociales

México.- Billie Eilish, la cantante y compositora estadounidense conocida por susencillo “Ocean Eyes”, lanzó su nueva canción “When I was Older” inspirada en la película de Alfonso Cuarón, fenómeno de las redes, aclamada por la crítica internacional y reciente ganadora de dos Globos de Oro (Mejor película en lengua extranjera y Mejor director), Roma.

La canción empieza como una melodía suave y pausada, con la voz de Eilish pasada a través de un vocoder y que poco a poco se transforma en una pieza más electrónica, con un ritmo que se acelera mientras la letra nos transporta a ese momento angutioso del final de la película.

“When I was older / I was a sailor on an open sea / But now I’m underwater”, se escucha decir en el coro de la canción, retomando aquella línea de Pepe —el más pequeño de la familia que retrata Roma e inspirado en la mismísima infancia de Cuarón— cuando le dice a Cleo a la orilla del mar: Cuando era grande era marinero, pero me ahogué en una tormenta.

El track será parte de la nueva colección de canciones curadas por el director mexicano. La película causó tanto impacto en Eilish que decidió reunir a su hermano y colaborador Finneas O’Connell para trabajar en el tema.

En una entrevista los hermanos comentaron que al escribir la canción usaron las escenas que más los sacudieron: “El tener acceso a los sonidos utilizados en la película probó ser invaluable para transmitir nuestro mensaje. Las líneas como ‘memories burn like forest fire’ están acompañadas por los sonidos de los árboles que se queman en el bosque fuera de la casa”.

Por su parte, Alfonso Cuarón ha respondido a la creación de Eilish en Twitter: “Muchísimas gracias por tu canción, es emocionante y hermosa”.