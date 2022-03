Trendy.- El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger realizó un llamamiento público al presidente de Ucrania, Vladimir Putin, para que “detenga esta guerra” entre el Kremlin y Ucrania a través de un video publicado en las redes sociales.

En el clip de nueve minutos publicado en su cuenta de Twitter, Schwarzenegger se dirigió directamente al pueblo de Rusia y a los que luchan en Ucrania en un intento de “desmentir las falsedades rusas”.

El ex gobernador, de 74 años, compartió su opinión sobre el conflicto y la necesidad de detenerlo, incluyendo un mensaje al final del clip dirigido directamente a Putin para que la guerra termine.

“Al presidente Putin, le digo: Usted empezó esta guerra. Usted está dirigiendo esta guerra. Usted puede detener esta guerra”, dijo.

El actor, que fue la primera estrella de cine occidental en rodar una película en Moscú con “Red Heat” en 1988, declaró que quiere que los rusos conozcan las circunstancias que rodean el conflicto.

“A nadie le gusta escuchar nada crítico sobre su gobierno, lo entiendo, pero como amigo del pueblo ruso desde hace mucho tiempo, espero que escuchen lo que tengo que decir”, explicó.

“Hay momentos como éste que están muy mal y entonces tenemos que hablar. Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para desnazificar Ucrania, esto no es cierto. Ucrania es un país con un presidente judío cuyos tres hermanos del padre fueron asesinados por los nazis”, afirmó.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV