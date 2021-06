Chilpancingo, Guerrero.- El candidato de la alianza “Va por Guerrero”, Mario Moreno Arcos, arremetió en contra del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGro) y afirmó que no es un órgano garante de dar resultados, debido a distintas inconsistencias.

Entrevistado en un programa a nivel nacional, el abanderado de la alianza PRI-PRD, se refirió especialmente al tema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que ha dado posibles resultados con apenas el 37% de casillas capturadas, sin embargo, destacó que “el organismo electoral todavía no ha dado resultados”.

El Consejo Estatal Electoral en Guerrero, no es garante ya de este resultado porque definitivamente este PREP que hicieron, no dio los resultados que se esperaban, no dan certeza al proceso electoral”, dijo Moreno Arcos y criticó el funcionamiento del programa, que costó 35 millones de pesos.