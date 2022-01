Trendy.- Frida Sofía finalmente salió de prisión, luego de pagar una fianza fijada por las autoridades norteamericanas por mil 500 dólares, y ante la prensa declaró la verdad detrás de su detención.

Fue la tarde del 24 de enero de 2022 cuando detuvieron a Frida Sofía, según la lista de ciudadanos presos en el condado de Miami, Estados Unidos.

La joven instagramer fue señalada por dos cargos por alteración al orden público y oponer resistencia al momento de su arresto, por ello, se le impusieron 500 de multa en el primer cargo, y mil dólares en el segundo cargo.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Frida Sofía a la cámara del programa El Gordo y La Flaca, todo se trató de un malentendido y una trifulca en un restaurante de lujo de la zona.

Aparentemente, la hija de Alejandra Guzmán acudió al inmueble “Joia”, donde supuestamente no le cayó bien a la responsable, y la acusaron de cometer robo para luego sacarlo con violencia.

“La verdad fue un simple… la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, expresó la joven, al tiempo que mostraba las heridas en sus brazos a causa del forcejeo que sufrió mientras era desterrada de dicho restaurante.

Aseguró, además, que esas heridas y moretones no se los hicieron agentes de la policía, “me lo hicieron los de seguridad del Joia, y dijeron que era porque yo me había robado un agua”.

La influencer fitness y cantante salió la misma ropa que vestía en sus más recientes historias de Instagram, atuendo que aparece en el portal de las autoridades de Miami. Además, portaba debidamente su cubrebocas como método de prevención a un contagio COVID-19.

El restaurante Joia Beach está ubicado en Miami, Florida. El único modo de comer en el lugar por reservación en el correo electrónico. La zona está catalogada como “una de las mejores playas en Miami” por Condé Nast Traveller.

Fuente: Infobae