Artista disfraza a Homero del “Chapo” en favor de legalizar drogas

México.-Luis Gerardo Méndez aprovechó su reaparición ante los medios durante la alfombra roja de la cuarta temporada de la serie ‘Club de Cuervos’ para retomar el tema de su famoso meme sobre las gasolineras VIP.

Al ser cuestionado sobre si bloquearía a la gente que lo siguiera mencionando junto a esas imágenes en las redes sociales, Méndez aclaró: “Es broma hombre, parece que no me conocen”.

Por otra parte, Luis Gerardo se mostró interesado en regresar a las obras de teatro, y al interrogarlo sobre si el productor Alejandro Gou lo está buscando para la puesta en escena ‘Hoy no me puedo levantar’, el artista no descartó esta posibilidad. “¡Ah caray!, pues que me eche un telefonazo, no sé”.