Asaltaron a un restaurante de la blindada franja turística de Acapulco

México.-Los hijos del capo mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán mataron al periodista mexicano Javier Valdez porque éste publicó una entrevista con el narcotraficante Dámaso López Núñez, conocido como “Licenciado” o “Lic”, con la que ellos no estaban de acuerdo, contó el miércoles el propio Lic en el juicio del Chapo en Nueva York.

Valdez, especialista en narcotráfico, cofundador del semanario de Ríodoce de Sinaloa y colaborador de la AFP, fue asesinado a balazos en Culiacán el 15 de mayo de 2017. Tenía 50 años.

El Licenciado, exjefe de una cárcel mexicana que terminó trabajando lado a lado con “El Chapo”, contó ante el jurado que el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva lo había mencionado como responsable de una operación contra los hijos de “El Chapo” en la cual supuestamente uno de ellos había sido herido, al igual que Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto al acusado.

“Eso era totalmente falso”, dijo Licenciado, y contó que para desmentir la información decidió dar una entrevista telefónica a Valdez, que investigaba las pugnas en el seno del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo en enero de 2016.

Los hijos de “El Chapo” se enteraron y no estaban de acuerdo. Amenazaron a Valdez y “lo obligaron a no sacar la entrevista que me había hecho”, dijo López.

“Pero él cumpliendo con su ética la publicó igual”, dijo. “Desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron”.

“Mi hijo y yo somos inocentes del asesinato” de Valdez, insistió Licenciado, arrestado días antes del asesinato del periodista y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.

El testigo negó en su contrainterrogatorio que haya ordenado la muerte de Valdez tras la publicación en el semanario Ríodoce de un artículo muy crítico sobre su hijo Dámaso López Serrano, “Mini Lic”.

El abogado de “El Chapo”, Eduardo Balarezo, afirmó que ese artículo presentaba a Mini Lic como “un bueno para nada, un narcotraficante patético” con grandes sueños.