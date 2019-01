Así blanqueaban empresarios y políticos frutos millonarios de huachicoleo

México.- Tan dice Vicente Fox que no tiene nada que ver con el robo de combustible, que en su sexenio no existía la palabra “huachicol”, como se le ha conocido a la acción de extraer combustible ilegalmente a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ello, luego de que esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmara que todo negocio de corrupción de administraciones pasadas tenía el visto bueno del presidente en turno por lo que, si el pueblo lo decide, se investigará a los exmandatarios desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Esa declaración no la tomó muy bien Fox Quesada, quien afirmó que el mandatario federal está dando “palos de ciego y está culpando a medio mundo”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, afirmó que durante su mandato que fue del 2000 al 2006, no hubo robo de hidrocarburo, “ni siquiera existía la palabra huachicol”.

En este sentido, Vicente Fox pidió a López Obrador asumir su responsabilidad como presidente y dejar de culpar a terceras personas por los problemas de nivel nacional.

“Es un descaro esto de so pretexto del huachicol, que se atiende y se maneja de otra manera; como yo lo hice, en mi caso no había huachicol, ni siquiera existía la palabra, entonces que deje de acusar sobre todo que presente pruebas o que se calle, que no ande de hablador, porque está calumniando”, comentó.

Además, retó al presidente a presentar pruebas “donde Fox tomó huachicol, sino que se calle; menos mañanera y más trabajo”.