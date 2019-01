Así celebró Demi Lovato 6 meses de sobriedad

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó varias historias para revelar a sus seguidores que había cumplido 6 meses de no consumir ninguna droga.

México.-Tras haber sufrido una sobredosis en julio pasado, Demi Lovato celebró el pasado viernes 6 meses de sobriedad.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó varias historias para revelar a sus seguidores que había cumplido 6 meses de no consumir ninguna droga.

Las imágenes mostraban su ficha del tiempo cumplido, así como un pastel con un mensaje escrito por su equipo, donde felicitaban a la artista por su enorme esfuerzo.

Cabe recordar, que el 24 de julio de 2018 la intérprete de Heart Attack fue encontrada inconsciente en su casa de Los Ángeles, California por una sobredosis de fentanilo.

Después de haber sido hospitalizada, estuvo varios en meses en rehabilitación, donde escribió una carta dirigida a sus fans:

Mi enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y no lo he hecho aún. (…) Voy a seguir peleando.

Hasta el momento, Lovato ha tratado de mantenerse un poco al margen de la vida pública pero en ocasiones se hace presente en sus redes sociales para estar en contacto con sus fans.