Así luce lo más profundo del universo según la NASA

México, (Notimex).– Hace dos años, Ana fue diagnosticada con cáncer de mama. En la batalla contra esta enfermedad perdió el seno derecho, recibió cinco quimioterapias y está en los cinco años de tratamiento profiláctico para evitar que reaparezca este mal.

Después de su alta médica, lo que más desea es una cirugía reconstructiva para recuperar su mama, pues, aunque actualmente usa una prótesis, al llegar la noche, la huella de la mastectomía le recuerda el momento más difícil que ha pasado en su vida.

Ana tiene 50 años de edad, y aunque el cáncer no afectó su matrimonio e incluso a su esposo parece no importarle su cicatriz, ella dice: “deseo volverme a sentir y verme como una mujer completa; pero no quiero que me pongan nada más un pegote, espero una cirugía que no haga diferencia con mi otro seno, porque sé, de otras pacientes, que han quedado muy artificiales o como chuecas”.