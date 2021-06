Ciudad de México, (Europa Press).- Andy Muschietti sigue dando pequeños aperitivos de The Flash, el regreso del Barry Allen de Ezra Miller a la gran pantalla. Tras haber compartido cómo serán los emblemas del Batman de Michel Keaton y del propio Flash, ahora el cineasta argentino ofrece un primer vistazo del traje de la Supergirl que interpretará Sasha Calle.

El director de las dos partes de It ha compartido, en su cuenta de Instagram, una imagen del atuendo de la superheroína. Solamente ha mostrado la parte donde aparece la emblemática S. Muschietti ya había hecho algo similar con los trajes que llevarán el Batman de Michael Keaton y el protagonista, The Flash.

The Flash será la presentación del multiverso en las películas de DC. Este concepto, que permite que un superhéroe pueda tener distintas variantes, ya se había visto en la pequeña pantalla con el Arrowverso, que unió los distintos universos televisivos de Arrow, Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow y más ficciones.

En su gran crossover, Crisis en Tierras Infinitas, películas como Liga de la Justicia o Wonder Woman se confirmaron como parte de este multiverso, con la escena del Barry Allen de Grant Gustin y el de Ezra Miller coincidiendo en una escena.

De momento, no se sabe cómo configurará Muschietti el multiverso. Solamente que estarán presentes dos de las encarnaciones cinematográficas de Bruce Wayne, el de Keaton y el de Ben Affleck. Por otro lado, Calle será la Supergirl cinematográfica, pues la televisiva, interpretada por Melissa Benoist, está rodando la que será la sexta y última temporada de la superheroína en The CW.

Dirigida por Muschietti y escrita por Christina Hodson (Bumblebee, Aves de presa), The Flash estará basada libremente en el aclamado cómic Flashpoint, en el que el corredor escarlata usa su súper velocidad para viajar en el tiempo y cambiar la muerte de su padre. Un viaje en el que logrará su objetivo… pero con terribles consecuencias ya que crea un futuro alternativo con tintes apocalipticos.

La película en solitario de The Flash también estará protagonizada por Kiersey Clemons como Iris West, Ron Livingston como Henry Allen y contará con presencia española, pues Maribel Verdú será la madre del superhéroe, Nora Allen.